Houtgestookte pizza's zorgen voor overlast: 'We kunnen niet buiten zitten'

De pizza's van Buurman & Buurman aan het Noorderplantsoen in Stad vallen goed in de smaak bij omwonenden. Over de bereidingswijze zijn ze minder te spreken, want de rook van de houtgestookte oven zorgt voor overlast.

Vooral Leo Ogink heeft last van de rook. Zijn dakterras grenst aan de schoorsteenpijp van de pizzeria. 'De pizza's zijn het probleem niet en we hebben ook niks tegen de eigenaar, maar een bedrijfsmatige houtverbranding in een woonwijk moet niet kunnen.'

'Kunnen niet op dakterras zitten'

De rookuitstoot zorgt voor klachten bij Ogink en zijn vrouw. 'In de winter is het niet zo'n groot probleem, dan zitten wij niet buiten. Maar als het mooi weer is, kunnen we vaak niet op ons dakterras zitten. Afgelopen zomer hadden we vaak mazzel, toen stond de wind gunstig.'

Restauranteigenaar Douwe Grootendorst kan ondanks de overlast geen verwijt worden gemaakt. Hij voldoet namelijk aan alle gestelde eisen. Navraag bij de gemeente Groningen wijst uit dat er al eens een milieu-inspecteur op bezoek is geweest om naar de kwestie te kijken.

'Maar alles voldoet aan de regels. Wel snappen we dat het vervelend kan zijn voor omwonenden', zegt een woordvoerder.

Begrip

Ook Grootendorst heeft begrip voor de situatie. 'Ik doe er alles aan om de overlast te beperken, maar bovendien doe ik niks wat niet mag.' Zo heeft de eigenaar van Buurman & Buurman de schoorsteenpijp vier meter verhoogd. 'Dat was niet nodig, maar dat heb ik wel gedaan. Op die manier gaat de rook zoveel mogelijk óver het dakterras van de buurman.'

Geen soelaas

Toch biedt het verhogen van de pijp geen soelaas voor Ogink. Hij zegt niet alleen te staan, meerdere buurtbewoners hebben last van de pizzarook.

Omwonenden vinden het vooral vreemd dat er nabij woningen sprake is van bedrijfsmatige houtverbranding. Want ook Ogink erkent dat de horecaondernemer zich aan de regels houdt.

'Het is gewoon heel erg uitkijken. Je ziet namelijk ook niet altijd dat er rook is. Maar al die gassen komen wel over je heen, het zijn gewoon uitlaatgassen.'

Oplossing?

Ondertussen zegt Grootendorst open te blijven staan voor een betere oplossing. 'Wij houden bijvoorbeeld ook rekening met het hout dat wij gebruiken voor het stoken van de oven. Dat is ovengedroogd essenhout. Daardoor zit er bijna geen vocht meer in het hout en rookt het bijna niet.'

'Ik ben hier echt niet gekomen om mensen tot last te zijn. Overigens zorgt alleen het opstoken van de oven voor veel rook. Daarna niet meer. Dan gaat er alleen nog maar warme lucht door de pijp.'

Acties

Ogink, die zegt regelmatig hoofdpijn te krijgen door de rookoverlast, beraadt zich samen met buurtbewoners op andere acties. Maar hij hoopt vooral dat de restauranteigenaar overstapt op een andere bereidingswijze.of dat de gemeenteraad ingrijpt.

'GroenLinks heeft al laten weten dat ze me niet kunnen helpen. Daar ben ik wel in teleurgesteld, ik stem namelijk altijd op die partij.'