'Straks kan niemand meer om deze vrouwen heen'

De vrouwengalerij is een initiatief van 'De verhalen van Groningen'.

Eerbetoon

Die organisatie merkte dat er in de geschiedschrijving een tekort aan vrouwen was en riep mensen op hun favoriet in te sturen. Eén naam werd opvallend genoemd, zegt historicus en projectleider Sanne Meijer lachend.

'En dat was mama', vertelt ze. 'De galerij is dus ook een beetje een eerbetoon aan alle moeders.'

Top-drie

De bekendste drie vrouwen die vanaf donderdag daadwerkelijk in de galerij schitteren, zijn Anda Kerkhoven, Etta Palm en Aletta Jacobs. Meijer begrijpt die top-drie wel.

'Anda Kerkhoven was een verzetsstrijder, maar later ook model en schilderes. Ze is vrij populair onder de Groningers. En Etta Palm was spionne in Parijs. Ze was ook heel feministisch en heeft daar de eerste politieke vrouwenclub van opgericht.'

Folkloriste

Haar persoonlijke favoriet is Eilina Johanna Huizenga-Onnekes uit Ten Boer.

'Zij ging als folkloriste op zoek naar mooie volksverhalen. Die begonnen begin twintigste eeuw minder populair te raken. Dankzij haar is een schat aan Groningse geschiedenis bewaard gebleven. Ik vind haar fantastisch.'

Op tournee

De Groningse Vrouwengalerij is tot half juni te zien in de Universiteitsbibliotheek en gaat na die tijd op tournee door de provincie. 'Daarna kan niemand meer om deze vijftig vrouwen heen', stelt Meijer.