RUG-astronoom Helmi ontvangt internationale award

Astronome Amina Helmi (Foto: Youtube/University of Groningen)

Wetenschapper Amina Helmi ontvangt vrijdag in Londen de Suffrage Science Award vanwege haar werk als sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is geen toeval dat de Argentijnse astronome één van de in totaal twaalf awards op Internationale Vrouwendag in ontvangst neemt.

De prijs is namelijk een eerbetoon aan vrouwen in de wetenschap en techniek en een aanmoediging voor vrouwen in het algemeen om voor de wetenschap te kiezen.

'Braanbrekend proefschrift'

De Argentijnse is hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg aan het Kapteyn Instituut van de RUG.

Ze schreef een voor haar vakgebied baanbrekend proefschrift, waarin de geschiedenis van onze Melkweg in een nieuw licht werden geplaatst: ons Melkwegstelsel is waarschijnlijk geleidelijk aangegroeid met kleinere sterrenstelsels.

Professor Helmi spoort die aparte sterrenstelsels op en bedrijft een soort astro-archeologie; ze gebruikt de informatie van sterfossielen om het ontstaan van de Melkweg te reconstrueren.

'Perfect rolmodel'

De Suffrage Science Award ontvangt Helmi door nominatie van een winnares van twee jaar geleden; Marileen Dogter van de Technische Universiteit Delft. 'Ze is een perfect rolmodel voor jonge vrouwelijke wetenschappers', zegt Dogter over de keuze voor Helmi.

Lees ook:

- Groningse sterrenkundige: Melkweg slokte een ander sterrenstelsel op