Kalvijn mag zich beste YouTuber van Nederland noemen

Niet iedereen zal weten dat de roots van de beste YouTuber van het jaar in Meedhuizen liggen. Toch is het zo. Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, prijkt bovenaan de YouTube 100, een boek met de beste honderd Nederlandse YouTube-kanalen.

'Ik had wel verwacht dat ik ergens hoog zou eindigen, maar niet op één. Dit is een hele grote verrassing', zegt de 22-jarige internetster.

Miljoenenpubliek

Kalvijn heeft inmiddels meer dan een miljoen abonnees op zijn kanaal en zijn best bekeken video 'nu al miljonair' werd meer dan dertien miljoen keer bekeken. En dat terwijl de concurrentie online groot is.

'Maar een onderlinge strijd is het niet', vindt hij. 'Dat valt wel mee. We doen allemaal ons ding en maken video's omdat we het leuk vinden. Deze prijs is daar wel een mooi compliment voor.'

Ervaring als kracht

Zijn jarenlange ervaring met video´s maken noemt hij zijn grootste kracht. 'Ik begon al op mijn negende, dus ben al best lang bezig. Ik wil relevante video's maken, waar mensen graag naar kijken', besluit hij.

De Limburgse Dylan Haegens werd door Kalvijn verdrongen van de eerste plek en moet het dit jaar met een tweede plek doen. Enzo Knol staat op nummer drie in de YouTube 100.

De populairste van Kalvijn