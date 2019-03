Droogte sloopt Oldambtster wegen: 'Dit kost minimaal 20 miljoen'

De droogte van afgelopen zomer heeft diverse wegen in de gemeente Oldambt vernield. 'Dit is een probleem van grote omvang', aldus wethouder Kees Swagerman.

'Het repareren van alle verzakkingen en scheuren in Oldambt gaat flink wat geld kosten. Hiervoor moeten we ruimte zoeken in een begroting die nu al krap is', zegt Swagerman. 'Dit gaat minimaal 20 miljoen euro kosten. Dat bedrag kan alleen maar fors meer worden.'

De gemeente reserveert jaarlijks 1,6 miljoen euro voor wegenonderhoud. 'Dat kan precies uit. Alles wat daar extra bijkomt, moeten we ergens anders vandaan halen. Gelukkig hoeven we niet alles in één keer te betalen.'

De schade aan het wegdek komt vooral voor in gebieden met dieper gelegen veen- en kleilagen. Door de aanhoudende droogte zijn ook deze lagen uitgedroogd, waardoor de grond is gaan zakken. Verdere verzakkingen sluit de gemeente Oldambt niet uit.

Afgesloten wegen?

Op enkele beschadigde wegen geldt een snelheidsbeperking. Indien nodig worden sommige wegen deels of zelfs geheel afgesloten als er gevaar dreigt. In totaal ligt er zo'n 480 kilometer aan wegen in de gemeente Oldambt

'Uiteraard nemen we ook maatregelen om de scheuren te dichten, maar omdat we niet precies weten hoe de ondergrond reageert, zijn deze reparaties nog niet definitief.'

Zodra de ondergrond stabiel genoeg is, wordt de schade verder beoordeeld, zodat er een herstelplan gemaakt kan worden.

Gezamenlijke aanpak

Swagerman wil met onder andere het Rijk, de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa's en buurgemeenten in gesprek om een gezamenlijk plan van aanpak op te zetten.

