Autocross Winsum afgelast vanwege 'ambtelijk falen'

AutoSport Groningen is boos op gemeente Het Hogeland. Die zou een vergunningsaanvraag te lang hebben laten liggen, waardoor de vereniging nu in de problemen is gekomen. Zij krijgen de juiste papieren nu niet meer op tijd rond.

Het bestuur heeft nu moeten besluiten om de vier geplande races in Winsum af te blazen.

'Al ruim op tijd hebben wij de gevraagde informatie aangeleverd en de juiste vergunningen aangevraagd', zegt Jasper van den Berg, bestuurslid van Autosport Groningen.

Nu blijkt dat er een uitgebreider onderzoek nodig is, waar de vereniging 'te laat' over is geïnformeerd. 'Al in september hebben wij een vergunningsaanvraag gedaan en pas in februari hoorden wij dat er aanvullend onderzoek nodig is.'

Beschermd broedgebied

Autosport Groningen wilde dit jaar weer vier races organiseren in een weiland vlak bij Winsum. Maar omdat dit in een beschermd broedgebied plaatsvindt, is dit verbonden aan strenge eisen.

Alles zou goed komen volgens de gemeente, we moesten nog even geduld hebben. En nu dit Jasper van den Berg - Bestuurslid Autosport Groningen

'Wij dachten dat we overal aan voldeden en hebben daar ook meerdere keren naar gevraagd. Alles zou goed komen volgens de gemeente, we moesten nog even geduld hebben. En nu dit', vertelt Van den Berg.

Speciale ontheffing

Een woordvoerder van de gemeente Het Hogeland laat weten dat er een speciale ontheffing Wet Natuurbescherming nodig is, die de Autosport Groningen niet heeft aangevraagd. Hier is AutoSport Groningen volgens de gemeente tijdig in 2018 over geïnformeerd.

Volgens de gemeente hanteert de provincie dit jaar strenge eisen. Daarvoor is ook een aanvullend onderzoek nodig, omdat het evenement plaatsvindt in een broedgebied én er vorig jaar klachten zijn geweest. De gemeente heeft als tegemoetkoming aangeboden dit onderzoek te betalen.

'Niet genoeg tijd over'

'Maar wij zijn niet vroegtijdig geïnformeerd', pareert Van den Berg. 'Pas in februari hoorden wij over dit aanvullende onderzoek en deze ontheffing. Nu is er niet genoeg tijd over om het onderzoek uit te voeren en de ontheffing aan te vragen.'

In mei wist de gemeente al dat dit extra onderzoek nodig was. Waarom zijn wij er dan nu pas over geïnformeerd Jasper van den Berg - Bestuurslid Autosport Groningen

'Zo moeten wij bijvoorbeeld metingen in het broedseizoen doen. Maar dan zijn onze belangrijkste twee races al geweest. Dat zou betekenen dat we onze eerste races, op 30 mei en 29 juni, moeten afzeggen. Dat zijn juist de races met de meeste bezoekers.'

Gerommel

'Eerst krijgen we een kippenhok vol met veren in onze kont van de gemeente omdat het evenement zo goed georganiseerd is. En nu doen ze dit. Het is elk jaar gerommel met de vergunning', gaat Van den Berg verder.

Het bestuur van de stichting is het zat dat het elk jaar zo moeilijk gaat. 'In mei wist de gemeente al dat dit extra onderzoek nodig was. Waarom zijn wij er dan nu pas over geïnformeerd? Een ambtenaar heeft verzaakt ons te vertellen waar we aan moesten voldoen en dat er aanvullend onderzoek nodig is. Dit is ambtelijk falen!'

Het bestuur van AutoSport Groningen.



Wedstrijden verzetten

De gemeente laat weten dat dergelijke evenementen belangrijk zijn voor de regio, maar gebonden is aan regelgeving die wordt opgelegd door de provincie. Ze zijn bereid om alle aanvragen en resultaten van het onderzoek met spoed te behandelen.

Volgens de gemeente heeft de provincie AutoSport Groningen gevraagd de wedstrijden te verzetten, omdat er nu niet genoeg tijd is om de juiste procedures te doorlopen. Omdat de vergunning ook nog een aantal weken ter inzage moet liggen.

Dit is een financiële strop Jasper van den Berg - Bestuurslid Autosport Groningen

'Wij kunnen de wedstrijden niet verplaatsen. Onze eerste wedstrijd is op Hemelvaartsdag en dan komen er veel bezoekers, daar zijn wij van afhankelijk', legt Van den Berg uit. 'Later in het jaar iets organiseren kan ook niet vanwege het weer. Dit is een financiële strop.'

Het bestuur van AutoSport Groningen ziet door de gang van zaken geen andere mogelijkheid dan een streep door de races te zetten. 'We kunnen niet anders. We staan met onze rug tegen de muur.'