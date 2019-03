Slaapgebrek medewerkers kost handenvol geld, werkgevers doe er wat aan

Door Sandra Sanders

Als mensen kleine kinderen hebben, verzuchten ze weleens dat ze een beroerde nacht hebben gehad. Maar verder is slaap tussen werkgever en personeel zelden onderwerp van gesprek. Laat staan dat werkgevers het als aandachtspunt op de agenda plaatsen. En dat terwijl goed en voldoende slapen één van de pijlers is van vitaliteit, net als mentale weerbaarheid, gezond eten en voldoende beweging.

Wat te denken van de kostenpost door gebrek aan slaap: naar schatting 3,5 à vier miljard euro door ziekteverzuim, verminderde productiviteit en meer fouten. Inderdaad, een gigantisch bedrag, want het gaat om nogal wat mensen.

Chronisch

Van de Nederlandse bevolking slaapt één op de drie weleens een periode slecht, lijdt één op de tien aan chronische slapeloosheid en meldt een miljoen Nederlanders zich jaarlijks bij de huisarts met slaapklachten.

Heel veel anderen lopen ermee door. Bijna een derde van de bedrijven ziet slaaptekort wel als probleem, maar het actief aanpakken doen ze nauwelijks. Niet meer dan tien procent van de bedrijven doet er wat aan, blijkt uit onderzoek van ArboNed.

Slecht slapen kan een medische oorzaak hebben, maar bij slapeloosheid - het meest voorkomende slaapprobleem - ontbreekt die. Slapeloosheid wordt als een probleem beschouwd als het minstens drie maanden duurt, je minimaal drie keer per week slecht slaapt én het je functioneren overdag beïnvloedt. Bijvoorbeeld omdat je moe bent, concentratieproblemen krijgt en prikkelbaar wordt.

Vroeg wakker

Bij slecht slapen heb je problemen met inslapen, doorslapen, word je heel vroeg wakker, of is het een combinatie van die drie. Bij mensen die veel stress ervaren, zie ik vooral het heel vroeg wakker worden. Op lange termijn kan slaapgebrek leiden tot hartproblemen, suikerziekte, obesitas, depressiviteit en meer.

Smartphone in bed

Gezien de omvang van het probleem, laten bedrijven kansen liggen zolang ze het negeren. Want aan slapeloosheid is veel te doen. Door inzicht in hoe slaap werkt en hoe je het kunt beïnvloeden.

Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat een smartphone in bed, tot laat achter de computer en drank 's avonds de slaap verstoren. Ook weten we dat stress en angst rond slecht slapen invloed heeft, evenals nachtelijk gepieker.

Ratrace

Maar een goede nachtrust begint overdag. En hier kom je als werkgever in beeld. Geef je werknemers voldoende gelegenheid pauzes te nemen? Of is in je bedrijf een voortdurende ratrace gaande? Is de cultuur erg competitief?

Als mensen veel spanning ervaren op de dag, dan heeft dat vaak effect op de nacht. Met een vicieuze cirkel tot gevolg: spanning overdag, slechter slapen, vermoeid raken, minder presteren en daardoor nog meer spanning en nog slechter slapen.

Bedrijven die de klok rond werken, hebben reden te meer om beter slapen te agenderen. Mensen die weleens onregelmatige diensten draaien, zo'n vijftien procent van de beroepsbevolking, zijn extra kwetsbaar. Deze 1,3 miljoen mensen kampen anderhalf tot tweemaal zo vaak met slaapproblemen als de rest van de werkenden stelt de Gezondheidsraad.

Zonnebril

Zorg voor voorlichting over hoe deze onregelmatige werkers hun kwaliteit van slaap kunnen verbeteren. Zet bijvoorbeeld een zonnebril op als je uit een nachtdienst komt en het licht is wanneer je naar huis rijdt, want daglicht bemoeilijkt het in slaap vallen. Google eens op slaaptips. Dat is al een mooi begin.

Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers beter slapen. Wat moet ik doen? Een paar tips:

- Stel je personeel in de gelegenheid pauzes of rustmomenten te nemen

- Inventariseer wie belangstelling heeft voor een workshop of voorlichting over beter slapen en bied die aan

- Geef mensen die nachtdiensten draaien informatie over hoe ze overdag het meeste uit hun slaap kunnen halen

- Laat uw beleid rond onregelmatige diensten op het aspect slaap doorlichten. Het ene schema stoort namelijk veel meer dan het andere.

Sandra Sanders is coach en trainer. In haar praktijk helpt ze mensen met stress- en burn-outklachten.

