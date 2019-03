Bewonersorganisatie Oosterparkwijk nog niet onder indruk van daden Wijkraad

Het prestigieuze experiment van de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkwijk kan nog niet op veel enthousiasme rekenen van de bewonersorganisatie in de wijk. Oosterparkers hebben sinds 2018 een eigen Wijkraad.

Het bewonersplatform vindt dat de wijkraad met meer eigen initiatieven moet komen en grotere thema's, zoals armoede en verkeer, moet aanpakken.

Toegevoegde waarde?

'Of het op dit moment een toevoegde waarde is, moet nog blijken. Wat in elk geval een meerwaarde is, zijn de elf wijkinwoners die zich met hart en ziel inzetten om hun wijk te verbeteren. Als bewonersorganisatie vinden we dat een hele positieve zaak', zegt Jaap de Graaf, secretaris van Bewonersorganisatie Oosterparkwijk.

In hun ogen verloopt de samenwerking tussen de Wijkraad en de al bestaande organisaties in de Oosterparkwijk te stroef.

Experiment van twee jaar

De coöperatieve wijkraad is een experiment dat sinds januari 2018 loopt en aan het eind van dit jaar eindigt.

De speciale raad bestaat uit elf inwoners van de Oosterparkwijk en zes gemeenteraadsleden. Het nieuwe orgaan mag jaarlijks tweehonderdduizend euro uitgeven. De Wijkraad bepaalt zelf waaraan. Zo is er onder meer een multifunctioneel busje voor de wijkbewoners aangeschaft en komen er hondenhaltes die de overlast van hondenpoep moeten terugdringen.

Als het blijft bij hoe het nu gaat, snap ik niet waarom er zo ontzettend veel geld bij moet vanuit de gemeente Jaap de Graaf - Bewonersorganisatie Oosterparkwijk

'Als het blijft bij hoe het nu gaat, snap ik niet waarom er zo ontzettend veel geld bij moet vanuit de gemeente. Het gaat al snel naar een ton per jaar, misschien iets minder', zegt Jaap de Graaf, secretaris van de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk.

Grotere thema's

Volgens De Graaf zouden wijkraadsleden zich met grotere thema's moeten bezighouden. 'We hopen dat er zo langzamerhand onderwerpen worden aangepakt die er werkelijk toe doen voor deze wijk', aldus De Graaf.

Donderdagavond kwam de wijkraad bijeen en besloot het om onder meer geld beschikbaar te stellen voor een moestuin initiatief. Buurtbewoners krijgen 1200 euro om het op poten te zetten.

De bewonersorganisatie is van mening dat, dat soort initiatieven ook wel zonder het experiment van de grond waren gekomen. 'Dit is een wijk met erg veel armoede en sociale problematiek. Het zijn niet de makkelijkste onderwerpen, maar wel net de onderwerpen waarvan wij hoopten dat de wijkraad ze aan zou pakken.'

Het belangrijkste voor de wijkraad is dat ze luisteren naar wat er speelt in de wijk Frank Brander - Gemeente Groningen

Gemeente bekend met kritiek

Frank Brander is door de gemeente Groningen vooruitgeschoven om de Coöperatieve Wijkraad bij te staan. Hij kent de kritiek vanuit de bewonersorganisatie. 'Het belangrijkste voor de wijkraad is dat ze luisteren naar wat er speelt in de wijk.'

Volgens Brander stonden de problemen rondom hondenpoep en zwerfafval bovenaan de lijst van bewoners. Maar de leden van de raad gaan zich nu opmaken voor het onderwerp sociale cohesie. Daar hoort dus ook armoede bij. 'Ik moet wel zeggen dat ik daar meer zin in heb dan in hondenpoep, om eerlijk te zijn.'

Belangstelling

Ondanks de kritiek vanuit de wijk is er wel belangstelling vanuit het land om het experiment over te nemen. Geen enkele andere gemeente kent namelijk zo'n vorm van democratie.

De Oosterparkers hebben bijna een carte blanche, alhoewel ze geen bestemmingsplannen kunnen wijzigen en taken van de burgemeester overnemen. De gemeente Haarlem heeft ook interesse om zo'n Wijkraad in te voeren. Binnenkort reist een delegatie af naar het Noorden.

