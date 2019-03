'GroenLinks schetst een beeld alsof de boer nog met de hand ploegt'

Ploegwerkzaamheden tijdens het NK in Harkstede, in 2007 (Foto: Jan Bouman/ANP)

Dat stelt lijsttrekker Bram Schmaal van Groninger Belang. 'GroenLinks schetst vanavond een beeld alsof de boer nog met de hand ploegt', sneert Schmaal richting Homan.

'De boer weet zelf heel goed hoe hij zijn bedrijf moet runnen. Er wordt gesuggereerd dat innovatie bij de boer helemaal niet aan de orde is, maar als een sector innoveert is het onze landbouwsector wel. Vanuit de hele wereld wordt jaloers naar ons gekeken, en dan de suggestie wekken dat boeren niet innoveren, ik vind dat echt een beetje jammer.'

'Niet meer houdbaar'

Homan vindt dat Schmaal een erg eenzijdig beeld van haar neerzet.

'Hij verdraait het heel mooi, haha', lacht Homan. 'Waar wij het over hadden is dat je ziet dat de landbouw in een transitie zit. We willen naar duurzame landbouw, naar biologische landbouw. Wat we de afgelopen decennia hebben gedaan, is niet meer houdbaar.'

Landbouwdebat

Beide lijsttrekkers doen hun uitspraken bij het Landbouwdebat van LTO Noord en het Agrarisch Jongeren Kontakt. Met minder dan twee weken tot de Provinciale Statenverkiezingen houden beide partijen er rekening mee dat het wel eens een tweestrijd tussen GroenLinks en Groninger Belang kan gaan worden.

'Daar lijkt het zo af en toe wel op', geeft Homan toe. 'Ik denk dat het verschil wel heel duidelijk is. Zij gaan meer voor het conservatieve, wij willen meer vooruit. Of ze ouderwetse denkbeelden hebben? Daar leek het vanavond wel op.'

Tweestrijd

De tweestrijd tussen beide partijen is gebaseerd op de gemeenteraadsverkiezingen in november vorig jaar. GroenLinks behaalde in de stad Groningen een monsteroverwinning en is daar veruit de grootste partij met elf zetels, terwijl het in Westerkwartier en Het Hogeland ook prima uitslagen neerzette met respectievelijk vijf en drie zetels.

Lokalen scoren

Het merendeel van de lokale partijen die Groninger Belang vormen, scoorden bij de gemeenteraadsverkiezingen ook goed. In Veendam, Westerkwartier en Het Hogeland zijn de lokalo's de grootste, in Midden-Groningen is het de tweede partij en in het Oldambt kwam nieuwkomer GemeenteBelangen van niets op drie zetels.

'Of het een tweestrijd wordt? Wellicht, we gaan het zien op 20 maart', grijnst Schmaal. ''Ik denk wel dat de kiezers wat te kiezen hebben tussen Groninger Belang en GroenLinks. We hebben beiden hele andere agenda's.'

