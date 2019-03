Lopend Vuur: Bedrijven die vrouwen en mannen niet gelijk behandelen moeten keihard aangepakt worden

Het is vandaag Internationale Vrouwendag, een dag die bedoeld is om aandacht te vragen voor de positie van de vrouw in de maatschappij. En die positie is in veel gevallen nog niet gelijk aan die van de man.

Zo krijgen vrouwen in veel gevallen minder betaald dan mannen in dezelfde posities. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen in dienst van de overheid in 2016 acht procent minder verdienden dan mannen.

In het bedrijfsleven was dat negentien procent. Uit berekeningen zou blijken dat een man in zijn leven 300.000 euro meer verdient dan een vrouw.

Salarisstrook inzien

Voor PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus reden voor een wetsvoorstel waarin staat dat collega's in een gelijkwaardige functie elkaar salarisstrook mogen inzien. Als een vrouw momenteel denkt dat ze minder salaris krijgt dan haar mannelijke collega moet ze dat bewijzen. Met dit wetsvoorstel wordt dat omgedraaid.

Aan de opleiding ligt het niet. Het aantal vrouwen met een hbo- of universitair diploma was vorig jaar vrijwel even groot als het aantal mannen. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland heeft bijna 31 procent van de mannen en vrouwen een hbo- of universitair diploma. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. Onder de jongere generaties is het aandeel hoger onderwijs-gediplomeerden onder vrouwen groter dan onder mannen. Voor de oudere generaties geldt het omgekeerde.

Wat moet er gebeuren?

Hoe kijk jij hier tegenaan? Vroeger was de man de kostwinner en 'deed' de vrouw de kinderen en het huishouden. Vanuit die situatie zijn de mannen veelal in topfuncties terecht gekomen. Maar de tijden zijn allang veranderd. Dus moet er wat gebeuren, wat jou betreft?

Praat mee

