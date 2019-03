Privéverzamelaars hoeven niet bij hem aan te kloppen en de auto's verkopen via een veiling ziet hij ook niet zitten. 'Dan komen de aasgieren', zegt hij. Hij nam zelf contact op met Louwman Museum in Den Haag, dat ruim 250 auto's in de collectie heeft.

'Hij heeft ons gisteren gebeld en verteld over zijn collectie', zegt een woordvoerder van het museum. 'We gaan ermee aan de slag en kijken of het iets voor ons is.'

Bedolven onder de spullen

Leunend op een kruk manoeuvreert Doeve tussen de tientallen auto's en stapels onderdelen en gereedschappen waarmee de loods staat volgepakt. Hij blijft staan bij een oude wagen van net na de oorlog, die bedolven is onder de spullen: een gasslang, een oude schoen en een autostoel, onder meer.

Doeve raakt in vervoering van het beeld. 'Sommige mensen vinden een auto alleen maar mooi als hij glimt. Maar dit hoeft niet te glimmen! Dit is zo mooi, maar niet iedereen heeft er kijk op', zegt hij.

Peter Doeve leidt rond door zijn collectie:



'Dat is gewoon een kunstwerk!'

Twee auto's springen er voor hem bovenuit, beide van Opel. De eerste is een Opel Rekord 6 coupé. 'Die is alleen maar gemaakt omdat Ford ook een zescilinder had, de grote concurrent. Ze hebben er een motor van de Opel Kaptein ingelepeld.'

'Maar qua vorm ga ik voor de Opel Monza GSE, dat is gewoon een kunstwerk! Als je dat niet ziet, dan weet je niks van Michelangelo en noem maar op. De grootste kunstenaars!'

Roestbak

Maar hij staat erbij als een roestbak, merkt verslaggever Elwin Baas op. 'Dat is het ook! Maar je hebt ook mooi roest! Hier hoef je niet mee te rijden, want hij rijdt voor geen meter.'