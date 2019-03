Delfzijl gaat 35 bijeenkomsten houden over versterking

De gemeente Delfzijl houdt binnen een maand tijd 35 bijeenkomsten om haar inwoners bij te praten over de massale versterkingsoperatie. Ruim vierduizend inwoners hebben daar de afgelopen dagen een brief over in de bus gekregen.

Delfzijl heeft 700 panden met een verhoogd risico. Nog eens ruim 2.250 panden hebben een licht verhoogd risico, maakte burgemeester Gerard Beukema vrijdag bekend.

Straten tegelijk aanpakken

Beukema wilde eerst nog wachten met die bijeenkomsten, omdat de gemeente aanvullende eisen had voor minister Wiebes. Zo wil Delfzijl een meer gebiedsgerichte aanpak, waarbij straten en buurten tegelijk worden aangepakt.

Dat is gelukt. De minister gaat daarin mee. Dat gaat verder dan eerder in het Mijnraadadvies was afgesproken. Een succes voor Delfzijl, zegt ook burgemeester Gerard Beukema: 'Ik heb in Den Haag wat storm geoogst, en dat heeft resultaat gehad.'

Beukema presenteert het plan nu, omdat bewoners daarop aandrongen.

Capaciteit

Wel maakt Beukema zich grote zorgen of er voldoende mankracht is voor de beoordeling van de huizen: 'De minister liet in januari nog weten dat hij capaciteit heeft voor drieduizend huizen. Dat is er in de verste verte nog niet.' Komende maandag praat hij daar verder over met de minister.

Zekerheid over het doorgaan van Experiment Krewerd en de versterking van de twee resterende flats langs de Kustweg is er nog niet. Daarover voeren de gemeente, Nationaal Coördinator Groningen en het Rijk nog gesprekken over de financiën. Bij Experiment Krewerd staan architecten aan de basis van de bouw van passende, veilige woningen; niet constructeurs.

Sloop

Beukema kan nog niets zeggen hoeveel huizen mogelijk moeten worden gesloopt. 'Pas als de eerste beoordelingen er zijn, kunnen we iets zeggen over de versterkingsmaatregelen.' Mogelijk worden vele honderden woningen in de gemeente gesloopt en herbouwd.

De eerste bijeenkomst voor inwoners is komende dinsdagavond. De laatste is op maandag 8 april. Burgemeester Beukema zal bijna alle avonden presenteren.

