Celstraffen tot acht jaar geëist in No Surrender-zaak

Hoofdverdachte Adino D. (38) kreeg de eis van acht jaar cel, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) een sturende en leidinggevende rol speelde. Drie andere mannelijke verdachten hoorden vijf jaar cel eisen, de vrouwelijke verdachte twee en een half jaar.

Alle verdachten kregen een contactverbod met de slachtoffers opgelegd, voor de komende vijf jaar. Een zevende verdachte hoort vrijdagmiddag wat zijn strafeis wordt.

De verdachten ontkennen, maar het OM is onder meer door afgeluisterde telefoongesprekken overtuigd van hun schuld.

'Zeer schokkende feiten'

De officier van justitie noemt het 'zeer schokkende feiten die grote gevoelens van angst teweeg hebben gebracht'.

De verdachten zouden in 2016 een 47-jarige Stadjer met 'bad standing' uit de club hebben gezet. Dat gebeurt als een lid zich niet aan de regels houdt of uit eigen beweging de club verlaat. Vaak gaat dit gepaard met geweld en afpersing.

Ook een tweede man zou volgens justitie bedreigd en afgeperst zijn door leden van No Surrender. Een van de verdachten, Adino D. zou betrokken zijn bij beide zaken.

'Ze zijn grof en respectloos te werk gegaan, geweld wordt toegejuicht. Kennelijk is dat heel normaal binnen een club als No Surrender', aldus de officier. 'Verdachten hebben duidelijk lak aan de rechtsstaat. De feiten zijn in relatieve openlijkheid gepleegd.'

Het Openbaar Ministerie hekelt het 'georganiseerde en planmatige karakter'. 'Ze gaan net zo lang door, totdat er in hun ogen niets meer te halen valt.'

'Bezint eer ge begint'

Volgens de officier van justitie wordt geweld binnen motorclubs als No Surrender verheerlijkt. Er wordt volgens de aanklager plezier aan beleefd, bad standings worden gezien als een manier om geld te verdienen en worden dus doelbewust en met voorbedachte rade uitgevoerd.

Voor eventuele toekomstige leden heeft het Openbaar Ministerie een boodschap: 'Bezint eer ge begint, een lidmaatschap is niet vrijblijvend.'

'Feit schokt de samenleving'

'Het slachtoffer is langdurig mishandeld en vervolgens half naakt in z'n ondergoed in de vrieskou gedumpt. Zo'n feit schokt de samenleving in ernstige mate', zei de officier van justitie tijdens het uitspreken van de eis. 'Waarom is er zo fors afgerekend? Het antwoord blijft uit.'

Aanpak heeft prioriteit

'Op de tenlastelegging prijken ernstige strafbare feiten: afpersing, zware mishandeling en ontvoering. Feiten die in de Nederlandse rechtsstaat niet getolereerd kunnen worden en waar forse straffen op staan. Feiten die in clubverband zijn gepleegd', volgens de officier van justitie.

De aanpak van zogenaamde outlaw motorgangs heeft prioriteit voor de politie en het OM.

'Ze trekken zich van de maatschappelijke normen niks aan, ze voelen zich kennelijk vrij om dit soort dingen te doen. Ook in de publieke ruimte', zegt Pieter van Rest van het OM.

Geen lid van No Surrender meer

Behalve de vrouw waren alle verdachten destijds lid van No Surrender. Inmiddels zijn ze dat niet meer, ze hebben hun hesje ingeleverd.

Verdediging maandag aan het woord

Aanvankelijk zou het OM maandag met de eis komen, maar de behandeling van de zaak ging sneller dan verwacht. Volgende week maandag komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

Dreigement

De 47-jarige man werd afgetuigd in een woning in Eelde. De verdachten dreigden om z'n vingers af te knippen en probeerden zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer te verwijderen. Het bleef uiteindelijk bij dreigementen.

Na betaling van vijfduizend euro werd het slachtoffer half ontkleed achtergelaten in een bos in de omgeving van Glimmen, waarna hij bij een buurtbewoner aanbelde.

'Mijn leven is over. Ik ben alles kwijt, dankzij jullie', zei het slachtoffer donderdag tijdens de zitting.

Slachtoffer wordt beschermd

De slachtofferverklaring was van tevoren opgenomen. Tijdens de zitting werd het geluidsfragment afgespeeld. Het slachtoffer volgt de zitting, uit veiligheidsoverwegingen, vanuit een andere zaal in de rechtbank. Hij zit in het getuigenbeschermingsprogramma.

