Groningen Kiest: de plannen en ideeën van de Partij voor het Noorden

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in zicht! Op 20 maart mogen alle Groningers van achttien jaar en ouder hun stem uitbrengen. Ze hebben de keuze uit veertien partijen. Vandaag stelt de Partij voor het Noorden zich aan de kiezer voor.

De Partij voor het Noorden behaalde vier jaar geleden diep in de nacht ternauwernood nog een zetel. Een zetel die de partij eindelijk weer terug kreeg, nadat een Statenperiode eerder hun Statenlid voor zichzelf verder ging.

Dit jaar gaat de Partij voor het Noorden de strijd om de zetels aan onder aanvoering van Dries Zwart.

Keuzes maken

De lijsttrekkers leggen in de video uit welke keuze ze maken. Ze krijgen vijf munten om te verdelen over acht thema's: nieuwe energie, economie, verkeer en vervoer, leefbaarheid, natuur en landbouw, toerisme, Gronings erfgoed en sport.

Benieuwd welke keuzes de Partij voor het Noorden maakt? Kijk dan naar de video!

Morgen

De Partij voor het Noorden is na 50PLUS de tweede partij die zich in deze reeks voorstelt. Morgen is het de beurt aan lijsttrekker Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren.

