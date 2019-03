Vernielingen bij vv Winsum: 'Dit is verschrikkelijk' (update)

Lampen zijn bij het clubhuis van de muur gemept, het ballenhok is van binnen vernield en sloten zijn van deuren geslagen. In de nacht van woensdag op donderdag zijn meerdere vernielingen gepleegd op het sportterrein van vv Winsum.

Roelof Rozema is boos. Hij doet vrijwel dagelijks vrijwilligerswerk bij de vereniging. 'Dat de hele boel dan vernield wordt, is verschrikkelijk.' Rozema ontdekte de ravage donderdagmorgen.

De vrijwilliger zag hoe de lampen met tegels van de muur waren geslagen en in het gras gegooid. Hij vermoedt dat de daders zo in het donker ongestoord te werk konden gaan. 'In de kantine konden ze niet komen, daar zit beveiliging op', vertelt Rozema. 'Dat moeten ze hebben geweten.'

Reeks vernielingen

Volgens Rozema zijn er ook vernielingen gepleegd bij de naastgelegen hockey- en tennisverenigingen. Wat daar precies is gebeurd, is onduidelijk.

Het is de zoveelste vernieling op rij in Winsum. In december trok een groep jongeren 's nachts de verlichting uit de kerstboom op het dorpsplein. In januari hakten onbekenden de ijsvloer van de ijsbaan aan gruzelementen. Het is niet bekend of het om dezelfde daders gaat als bij de vernielingen bij de sportverenigingen.

Aangifte gedaan

De verschillende sportclubs hebben aangifte gedaan van vernielingen aan hun gebouwen bij de politie. Er wordt buurtonderzoek gedaan en gekeken of er een verband is met de eerdere vernielingen in Winsum.

