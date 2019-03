Groningen Kiest: de plannen en ideeën van de VVD

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in zicht! Op 20 maart mogen alle Groningers van achttien jaar en ouder hun stem uitbrengen. Ze hebben de keuze uit veertien partijen. Vandaag stelt de VVD zich aan de kiezer voor.

De VVD verloor bij de vorige provinciale verkiezingen twee zetels en haar plek in het college van Gedeputeerde Staten. Met goudsmid Mirjam Wulfse als lijsttrekker wil de VVD dit jaar weer zetels winnen en na vier jaar afwezigheid meebesturen in Groningen.

?Keuzes maken

De lijsttrekkers leggen in de video uit welke keuze ze maken. Ze krijgen vijf munten om te verdelen over acht thema's: nieuwe energie, economie, verkeer en vervoer, leefbaarheid, natuur en landbouw, toerisme, Gronings erfgoed en sport.

Benieuwd welke keuzes de VVD maakt? Kijk dan naar de video!

D66 was vier jaar geleden de op drie na grootste partij in de provincie. Die partij stellen we morgen aan u voor.

