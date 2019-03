Groningen Kiest: de plannen en ideeën van D66

D66 is een van de vijf partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het college van Gedeputeerde Staten. De partij wordt deze verkiezingen aangevoerd door Fleur Gräper. Zij is als gedeputeerde nu verantwoordelijk voor onder meer de bereikbaarheid in Groningen en ons erfgoed.

?Keuzes maken

De lijsttrekkers leggen in de video uit welke keuze ze maken. Ze krijgen vijf munten om te verdelen over acht thema's: nieuwe energie, economie, verkeer en vervoer, leefbaarheid, natuur en landbouw, toerisme, Gronings erfgoed en sport.

Benieuwd welke keuzes D66 maakt? Kijk dan naar de video!

Het CDA is morgen aan de beurt. Die partij behaalde de vorige verkiezingen vijf zetels.

