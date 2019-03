Baby's krijgen eerste wellness-ervaring: 'Hopelijk is Groningen er klaar voor'

In Azië en Australië zie je ze al veel langer, maar ook in Groningen kunnen baby's vanaf tien dagen nu terecht voor hun eerste wellness-ervaring. Floaten in water met dezelfde temperatuur als de baarmoeder.

Volgens Dominique Scheper, oprichtster van de eerste Baby Spa van de provincie Groningen, is het floaten goed voor een baby. 'Ze gaan er beter van slapen. Het is goed voor de longen en helpt tegen huilbaby's.'

'Ook gaan baby's er eerder van zwemmen', aldus een enthousiaste Schepper. 'Babytjes vinden het fantastisch!'

Gewichtsloos drijven

Floaten is het gewichtloos en zonder prikkels drijven op gezuiverd water van 35 tot 37 graden in een speciaal daarvoor ontwikkelde kamer.

Volgens Scheper is de spa beter voor baby's dan het babyzwemmen, omdat het floaten gebeurt in gezuiverd water in plaats van chloorwater.

Stewardess

Scheper heeft de spa geopend nadat ze bij haar andere baan als stewardess meerdere spa's tegenkwam in Azië. Op de vraag of Groninger er klaar voor is, antwoordt ze ietwat twijfelend: 'Dat hoop ik wel.'