Universiteitsmuseum staat open voor teruggeven roofkunst

Het Universiteitsmuseum in Groningen gaat met drie andere musea overleggen over de mogelijkheid koloniale roofkunst terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar.

Donderdag werd bekend dat het Tropenmuseum, het Museum Volkenkunde en het Afrika Museum roofkunst ruimhartig gaan teruggeven aan de landen van herkomst. Deze musea werken samen als Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)?.

Waardige manier zoeken

Bij roofkunst gaat het om kunstwerken die in tijden van oorlog zijn buitgemaakt. Arjen Dijkstra, hoofd van het Universiteitsmuseum, noemt de stap van de musea 'een heel goed initiatief'.

'Zelf hebben we geen concrete plannen om kunstwerken terug te geven, maar we gaan nu wel met de musea overleggen. Zo kunnen we bepalen of er een waardige manier is om hierbij aan te sluiten. We zeggen er dus niet bij voorbaat ja of nee tegen.'

Nieuw Guinea en Indonesië

De collectie van het Universiteitsmuseum bestaat onder meer uit voorwerpen uit het Stille Zuidzeegebied, voornamelijk uit Nieuw Guinea.

Hoogleraar en kunstenaar Pieter van Baaren schonk de werken in 1968 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzamelde ook werken uit Indonesië, West- en Centraal Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.



Dit ligt heel gevoelig, daarom gaan we er niet zomaar zelf mee aan de slag Arjen Dijkstra - Hoofd Universiteitsmuseum

Ingewikkelde procedure

Achterhalen hoe de voorwerpen in Nederland zijn gekomen en wie de rechtmatige eigenaar is, kan een lastige taak zijn. Daarom steekt Dijkstra graag eerst zijn licht op bij het NMVW.

'Juist omdat het heel gevoelig ligt gaan we er niet zomaar zelf mee aan de slag. De universiteit is eigenaar van de kunst, dus die zal er als eerste iets over moeten zeggen. Daarna volgt een heel ingewikkelde procedure.'

Voor zover Dijkstra weet heeft het Universiteitsmuseum nooit verzoeken uit het buitenland gehad om roofkunst terug te geven.

