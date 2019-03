Intertoys Delfzijl, Leek en Folkingestraat gaan sluiten (update)

Van de dertien speelgoedwinkels van Intertoys in de provincie Groningen gaan de filialen in Delfzijl, Leek en aan de Folkingestraat in de Stad zeker dicht. Dat bevestigen de winkels tegenover RTV Noord.

Alledrie de winkels zijn vestigingen van Intertoys zelf. Onbekend is wanneer ze precies gaan sluiten. De filialen houden nog een opheffingsuitverkoop.

Vrijdag maakte de Portugese investeerder Green Swan bekend dat het met een deel van de winkels van het eerder failliet verklaarde Intertoys een doorstart maakt. Landelijk wil Green Swan 220 winkels openhouden.

Onbekend

Uit een belronde van RTV Noord komt naar voren dat van de overige Groningse Intertoys-vestigingen - in Winschoten, Veendam, Haren en aan de Vismarkt in Stad nog niet bekend is of ze open blijven. Ze mogen, op verzoek van het hoofdkantoor, niets zeggen.

Franchise

Voor de franchisenemers van Intertoys verandert er niets, maar of ze de naam Intertoys blijven dragen is nog onbekend. In Groningen zijn er zes franchisenemers: Paddepoel, Beijum, Lewenborg, Hoogezand, Appingedam en Stadskanaal.

Het contract dat franchisenemers hebben met Intertoys is vanwege het faillissementontbonden. Intertoys gaat met de franchisers nieuwe afspraken maken. Bij het 'oude' Intertoys waren er al gesprekken met franchisenemers over nieuwe contracten.

Update: De bevestiging van de sluiting van het filiaal in Leek en over de toekomst van de franchisenemers.

