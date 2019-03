VVD wil opheldering over afgelasten autoraces Winsum

VVD fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard vind het jammer dat de stekker uit het evenement is getrokken omdat de autosportvereniging in een 'ingewikkeld' vergunningstraject is beland.

'Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat de gemeente al maanden op de hoogte is van aanvullende eisen voor de vergunning van het houden van een autocross en er vervolgens niets mee doet?'

'Valse start voor de gemeente'

'Dit is een valse start voor een gemeente die ruimte wil geven aan inwoners. De gemeente moet faciliteren en stimuleren en niet wegkijken als ze zelf een fout hebben gemaakt. Dit moet opgelost worden', vindt Van Keijzerswaard.

Hij stelt dat er dit jaar een gedoogconstructie moet komen en er alsnog een vergunning afgegeven moet worden. En dat er voor volgend jaar heldere afspraken gemaakt moeten worden.

Ontheffing

De gemeente Het Hogeland heeft eerder al laten weten dat AutoSport Groningen wel tijdig te horen heeft gekregen welke stappen doorlopen moesten worden om de juiste vergunningen aan te vragen.

De provincie laat weten dat er vorig jaar kenbaar is gemaakt dat er een zogeheten ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig is. Dat die niet op tijd is aangevraagd zorgt ervoor dat het procedureel niet mogelijk is om voor de eerste race, die op 30 mei verreden zou worden, een vergunning af te geven.

