Pekela is sociaalste gemeente: 'Nu de uitkeringen met tien procent omhoog!'

Bloemen in Pekela nadat het is uitgeroepen tot sociale gemeente (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De gemeente Pekela is door de FNV benoemd tot sociaalste gemeente van Nederland. Vooral het streven naar vaste contracten voor mensen in de bijstand en het armoedebeleid zijn factoren die Pekela de overwinning bezorgden.

Toch moet er nog heel veel gebeuren, vindt wethouder Hennie Hemmes. 'De uitkeringen moeten omhoog. Ik pleit voor een verhoging van tien procent!'

Sociaalste gemeente



De FNV Monitor toetst elke twee jaar hoe het sociale beleid van gemeenten er voor staat. Aan deze editie deden 137 gemeenten mee. Pekelder wethouder Hennie Hemmes: 'In 2012 werden wij al tweede. Deze keer voelde ik mij net een sportman. Als je meedoet wil je ook op het hoogste podium staan.' Dat is de gemeente nu dus gelukt.

De gemeente Veendam eindigde op de tweede plaats. Dat is op zich geen toeval. Beide gemeenten werken op ambtelijk namen samen in de Kompanjie.

Armoedebeleid

Het beleid is dus dik in orde, maar er is een keerzijde. De gemeente Pekela heeft namelijk een relatief grote groep inwoners die gebruik maakt van het beleid.

Hemmes: 'Wij zijn geen rijke gemeente. Er zijn veel mensen in de bijstand en kinderen in armoede, maar al het geld dat wij daarvoor krijgen stoppen wij in die doelgroep. En daar doen wij zelf vaak ook nog iets extra's bij, zodat niemand buiten de boot valt.'

Op het randje



Pekela houdt zich niet altijd netjes aan de regels. 'Een tijdje geleden hadden wij twee Syrische broers: een uit Pekela en een uit Veendam. Zij hadden beide een uitkering, maar wilden een garage openen. Omdat zij startkapitaal hebben en zelf geld gaan verdienen, moet je de uitkering stopzetten. Maar dat hebben wij niet gedaan.'

Hemmes vervolgt: 'Anders moeten zij eerst hun kapitaal opmaken en belanden ze, als de garage niet goed loopt, weer in de bijstand. Om die mensen een zetje in de rug te geven hebben wij die uitkering gewoon met zes maanden laten doorlopen. Nu loopt die garage als een tierelier, dus zij kunnen nu op eigen benen staan. Het mag eigenlijk niet, maar ik vind dat je dit gewoon moet doen.'

Uitkeringen omhoog



Hemmes vindt wel dat er landelijk veel meer moet gebeuren. 'Het bijstandsniveau moet omhoog. Ik pleit voor een verhoging van tien procent!'

Wie dat moet betalen? Hemmes: 'De overheid! Die heeft geld genoeg. Als ik zie dat er geld naar KLM gaat en fraude en witwassen van banken niet wordt aangepakt... Er is geld genoeg daar.'

