'Ruim 24 miljoen bolletjes aangespoeld door containerramp'

In het Groninger deel van het Waddengebied en Schiermonnikoog zijn naar schatting 24 miljoen piepschuim- en plastic bolletjes aangespoeld door de containerramp. Dat blijkt uit gegevens van een website die de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft opgezet.

De hoogste concentraties bolletjes zijn te vinden op het strand van Schiermonnikoog. Langs de Noordzeekust van het eiland liggen gemiddeld 268 bolletjes per vierkante meter. Langs het Groninger vasteland zijn het gemiddeld 253 korrels per m².

Bolletjes tellen

De RUG lanceerde meteen na de ramp de website Waddenplastic.nl. Bezoekers werden gevraagd om alle bolletjes binnen een vierkant van 40 bij 40 centimeter te tellen op de locatie waar zij zich op dat moment bevonden.

Bijna driehonderd mensen telden mee op verschillende plekken langs de Nederlandse kust. Op basis van deze gegevens, zijn de berekeningen gemaakt.



Kaartje: Rijksuniversiteit Groningen

Opruimen

Volgende week begint een bedrijf met het opruimen van 5,5 miljoen bolletjes op Schiermonnikoog. Een 'maaiklepelzuiger' haalt plastic weg dat op de vloedlijn ligt. De bolletjes die op de kwelder liggen, kunnen niet zo worden opgeruimd.

Bij de containerramp, die vlak na nieuwjaar plaatsvond, spoelden vele piepschuim- en plastickorrels aan. Het is onduidelijk hoeveel daarvan nog in zee liggen. Het risico bestaat dat er steeds meer korrels in de voedselketen belanden.

