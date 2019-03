Warming up: FC Utrecht - FC Groningen

De vorm: FC Groningen

De serie die FC Groningen na de winterstop heeft neergezet is indrukwekkend te noemen. Alleen AZ heeft tot nu toe meer punten gehaald in 2019. Door de goede start na de winter heeft de ploeg van Danny Buijs definitief afscheid genomen van degradatiezorgen. Het verschil met nummer zestien Emmen is inmiddels zeven punten.

Vorige week won Groningen voor de vijfde keer na de winterstop. Dankzij een inmiddels geseponeerde rode kaart van Rutten, speelde Groningen een groot gedeelte van de wedstrijd tegen tien man. Dat ging eerst moeizaam, maar dankzij een tactische omzetting van Buijs ging dat na een uur spelen een stuk beter. Bel Hassani voelt zich duidelijk veel meer op zijn gemak op '6' dan als linksbuiten. De vraag is hoe Danny Buijs dat nu gaat invullen. Door de schorsing van Doan is het mogelijk dat Bel Hassani wederom aan de rechterkant wordt neergezet. Dat alles heeft ook te maken met Memisevic. Het is nog onzeker of hij in staat is om te spelen.

De vorm: FC Utrecht

De ploeg van Dick Advocaat presteert na de winterstop wisselvallig. De ploeg van Dick Advocaat pakte slechts acht punten na de hervatting van de eredivisie. Vorige week werd Utrecht door Jesper Drost in het zadel geholpen doordat de oud FC Groningen-speler al in de eerste helft een rode kaart pakte. Na rust kon Utrecht uitlopen en dat resulteerde maar liefst in een 5-1 overwinning tegen Heracles.

Vooral Gyrano Kerk is op dreef voor FC Utrecht. De snelle spits is een plaag voor menig verdediging en wist al zes keer te scoren en vijf keer een assist te geven. Winteraankoop Kramer heeft het wat dat betreft wat moeilijker, want hij kwam nog niet tot scoren. Volgens Advocaat heeft dat mede te maken met de matige voorzetten van eerder genoemde Kerk.

FC Utrecht staat momenteel op de zesde plaatst met vijf punten meer dan FC Groningen. Als de ploeg van Danny Buijs weet te winnen, dan is de aansluiting met Utrecht en de andere subtopploegen een feit.

Waar moeten we op letten?

De uitwedstrijden die FC Groningen na de winterstop speelde waren allemaal niet best qua spel. Alleen de tweede helft tegen PSV was van een goed niveau en daar had Groningen dan misschien ook wel een puntje verdiend.

In de laatste uitwedstrijd, tegen NAC, pakte Groningen een punt. Het spel was vaak niet om aan te zien. Veel te vaak werd de lange bal gespeeld, vaak resulterend in balverlies.

FC Groningen wil in Utrecht graag een 'goed' resultaat halen. Dat betekent minimaal een punt. Trainer Buijs is ervan overtuigd dat FC Groningen tegen iedereen punten kan halen, maar dan moet zijn ploeg wel het gewenste niveau halen. Het zou leuk zijn als FC Groningen ook in een uitwedstrijd het gewenste niveau kan halen. Lukt dat? Dan wacht mogelijk nog een heel mooi slot van het seizoen.

Historie

FC Groningen en FC Utrecht speelden 39 keer eerder tegen elkaar in Utrecht voor een eredivisiewedstrijd. FC Groningen won zeven keer, acht keer werd het gelijk en FC Utrecht stapte maar liefst 24 keer als winnaar van het veld.

Blessures en schorsingen

Warmerdam (geblesseerd), Memisevic (twijfelgeval), Doan (geschorst)

Opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic (anders Bruns), El Hankouri, Bel Hassani; Sierhuis en Mahi.