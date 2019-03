Treinstoring tussen Groningen en Zuidhorn is verholpen (update)

Eerdere storingen

Het is al de derde verstoring in een week. Dinsdagochtend reden er geen sneltreinen op dit traject door een technisch mankement, later op de dag lag het treinverkeer helemaal stil vanwege een aanrijding bij Zuidhorn. Woensdag was er eveneens een seinstoring.

Lees ook:

- Treinen tussen Groningen en Zuidhorn rijden weer (update)

- Persoon overleden na aanrijding op station Zuidhorn, treinen rijden weer (update)

- Sneltreinen Groningen-Leeuwarden rijden weer (update)