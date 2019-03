Mollema maakt debuut in Strade Bianche: 'Dit ligt me wel'

Bauke Mollema staat niet bovenaan het lijstje met favorieten voor de zege in de Strade Bianche. Logisch, want hij rijdt de Italiaanse wielerkoers zaterdag voor de eerste keer.

Donderdag ging Mollema op verkenning. Met de ploeg reed de Groninger de laatste ruim honderd kilometer. Het parcours, dat deels over onverharde wegen voert, maakte hem op slag enthousiast.

'Liggen me wel'

'Ik dacht: waarom heb ik deze koers nog nooit gereden? Het is een koers met veel beklimmingen en vanwege de gravelstroken ook technisch. Dat zijn wedstrijden die me wel liggen', laat Mollema weten.

De Groninger wielrenner heeft tot nu toe dertien koersdagen achter de rug in dit seizoen. Zo reed hij de Ster van Bessèges en stond hij aan de start van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Speciale banden

Etappekoersen die niet te vergelijken zijn met wat hem zaterdag te wachten staat. 'Je moet wel wat geluk hebben natuurlijk. Er wordt veel gevallen en de kans op lekke banden is groter. Qua materiaal is het ook net even anders. Ik rijd wel op een gewone klimfiets, maar met speciale banden', legt hij uit.

Voorbereiding Giro

Na zaterdag neemt Mollema een week rust. Vervolgens gaat hij op hoogtestage in voorbereiding op de Ronde van Italië. Op 8 april staat hij aan de start van de Ronde van het Baskenland.

'Voor nu is het mooi om de Strade Bianche nog even mee te pikken in de eerste maanden van het seizoen.'