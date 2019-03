Portier vrijgesproken van mishandeling bij horecagelegenheid in Stad

Een 30-jarige portier uit Zuidlaren is vrijdag door de politierechter vrijgesproken van mishandeling.

De rechter is er niet van overtuigd dat hij afgelopen september in Groningen een bezoeker van een horecagelegenheid heeft geslagen.

Dit in tegenstelling tot de Officier van Justitie. Die had een voorwaardelijke boete van 750 euro geëist tegen de man. 'U bent als portier ver over de schreef gegaan.'

Duw of klap

De portier zou de bezoeker hebben geslagen nadat deze met glaswerk een club in de Peperstraat in Groningen wilde bezoeken. De verdachte ontkent de beschuldigingen.

Op zitting zei hij dat hij de bezoeker een duwtje gaf om te voorkomen dat hij binnenkwam. Hij had zijn arm voor de bezoeker gehouden, zei hij. 'Meneer had een fles bier in de hand. Hij moest het flesje weggooien en dat deed hij niet.'

'Hij vloog over de straat'

Een aantal getuigen, waaronder vrienden van het slachtoffer, verklaarde dat hun vriend werd aangevallen door de portier en hij zelfs door de klap 'over de straat vloog'. Maar dat ontkent de portier stellig.

De man is ruim acht jaar portier. Beelden van het incident zijn er niet. 'Ik ben niet overtuigd van uw schuld', zei de rechter. Daarom sprak ze de Zuidlaarder vrij.

Hersenschudding of kater

Het slachtoffer bezocht de huisarts twee dagen na het incident. Dit vanwege last van zijn kaak en van zijn hoofd. De arts stelde een hersenschudding vast. 'Ja, een kater zeker?', opperde de portier op zitting. 'Hij was al dronken toen 'ie voor me stond.'

Het slachtoffer had een schadeclaim van ruim 4400 euro ingediend. Daarvoor kan hij alsnog naar de burgerlijke rechter stappen.