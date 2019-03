Camera's schoolplein Vlagtwedde weer weg

'We hebben geconstateerd dat er geen sprake meer is van incidenten op het plein', zegt burgemeester Velema van Westerwolde.

De verlichting rondom de school is volgens Velema inmiddels van 'betere kwaliteit'. Bovendien is er een veiligheidsplan opgesteld.

Veiligheidsplan

Over het veiligheidsplan wil Velema weinig kwijt. 'Wat ik wel kan zeggen is dat het wat meer persoonsgericht zal zijn. We weten aardig goed om welke jongeren het gaat, en die willen we wat meer persoonlijk gaan aanspreken op hun gedrag.'

Niet bang voor terugkeer

Hoewel de camera's die op het schoolplein stonden zijn weggehaald is de gemeente niet bang voor een terugkeer van het probleem.

Zo werken de camera's die al rond de school hingen nu afdoende, en is er betere verlichting geplaatst. Ook het feit dat het buiten langer licht is helpt volgens de gemeente mee in het voorkomen van nieuwe problemen op het plein.

Daarnaast surveilleren boa's van de gemeente en de politie nog steeds extra in Vlagtwedde. De politie laat zelf weten dat er vooralsnog geen verdachten zijn aangehouden rondom de drugsoverlast.

'Vragen om moeilijkheden'

Eén van de omwonenden van de school is er niet van overtuigd dat de problematiek wegblijft. 'Onze zorg is dat er dit weekend weer meer jeugd deze kant op komt. Het beloofde hek is nog niet geplaatst, en de camera's zijn alweer weg. Volgens mij is het vragen om moeilijkheden.'

Lees ook:

- Cameratoezicht ingezet in strijd tegen drugsoverlast op schoolplein

- Drugsoverlast Vlagtwedde vooral door jongeren onder 18