Kayak, Bert Hadders & Joost Dijkema en Hail Gewoon staan op Podium Noord

Ook Lucas & Gea, Harm Tabak, Irene Wilkens & Sikkom Kult en Los Cascos staan op 5 mei op Podium Noord om de vrijheid te vieren.

Kayak

De band Kayak is in 1972 opgericht door Ton Scherpenzeel. Inmiddels is hij het enige originele bandlid die nog meespeelt. De rest van de band bestaat uit de Groningse zanger Bart Swertmann, gitarist Marcel Singor, basgitarist Kristoffer Gildenlöw en drummer Hans Eijkenaar.

Bert Hadders & Joost Dijkema

De afgelopen tien jaar was Bert Hadders zanger van de Nozems, waarmee hij vele noordelijke hits scoorde. Samen met gitarist/banjospeler Joost Dijkema probeert Hadders een andere weg in te slaan door folk-achtige nummers te maken over moord, stakingen en Groningse rakketten en de liefde. Samen brachten ze onlangs de cd 'Kokeleko' uit.

Bert Hadders is Ambassadeur van de Vrijheid op Podium Noord.

Hail Gewoon

De band Hail Gewoon werd 30 jaar geleden opgericht. In 2013 kondigde de band aan te stoppen, maar speciaal voor Bevrijdingsfestival Groningen pakken ze na zes jaar de instrumenten weer op.

Programmeur Rolf Schreuder is blij met de bezetting van Podium Noord.

Ruim vijftig acts op zes podia

Naast Podium Noord zijn er nog vijf andere podia op 5 mei. In totaal treden er vijftig acts op. Ook zijn er diverse Vrijheidscolleges, is er het 5voor5moment en worden er in aanloop naar 5 mei diverse andere activiteiten georganiseerd rondom vrijheid met als thema 'In vrijheid kiezen'.

Het festival komt mede tot stand dankzij de steun van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds.