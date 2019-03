Doek valt voor Cosis-dagbesteding in verpleeghuis Old Wolde

Het doek valt definitief voor twaalf cliënten en hun twee begeleiders in verpleeghuis Old Wolde in Winschoten. Een deel van hen wordt per 1 april overgeplaatst naar een andere dagbestedingslocatie in Winschoten.

Dat bevestigen een medewerker van de nieuwe locatie en een moeder van een van de cliënten aan RTV Noord.

Einde van tijdperk



Begin februari ontstond veel onrust binnen verpleeghuis Old Wolde. Zorggroep Oosterlengte zei de samenwerking tussen het verpleeghuis en zorginstelling Cosis op.

Daardoor moest een nieuwe plek worden gevonden voor twaalf cliënten en hun twee begeleiders. Een deel van de cliënten werkte al tien jaar in het restaurant van het verpleeghuis.

Linda Emming, ouder van een van de cliënten, startte een petitie als ultieme poging om de cliënten in Old Wolde te houden. Tevergeefs. De cliënten worden op 1 april verwacht op hun nieuwe locatie in het Centrum voor Dagbesteding De Verbinding aan de Brederolaan in Winschoten.

Het gaat naar verluidt om een periode van enkele maanden. Vóór juni of juli moet weer een nieuwe plek voor de groep worden gevonden.

De groep wordt voor een deel van elkaar gescheiden. Emming: 'Een of twee gaan naar de kinderboerderij en er gaat iemand naar een locatie in Scheemda, maar voor zover ik weet is het de bedoeling dat zij uiteindelijk allemaal weer samenkomen.'

Onbekende werkzaamheden



Het is nog onbekend wat de cliënten op hun nieuwe locatie gaan doen. Emming: 'Ik heb geen idee wat hun werkzaamheden worden, maar ik weet wel dat het niveau een stuk lager ligt dan in Old Wolde. De groep van mijn dochter is dienstbaar, zij kunnen hand- en spandiensten verrichten. Op locatie De Verbinding is het echt dagbesteding.'

Op de website van De Verbinding staat dat in vier groepen wordt gewerkt: 'Een creatief en activiteitengroep, een groep voor schoonmaak en diensten, een groep voor was en tuin en een plek voor cliënten in de ouderenopvang die allerhande soosachtige dingen doen, waarbij gezelligheid en rust voorop staan.'

Geen duidelijkheid



Op welke groep de cliënten komen, blijft onduidelijk. Een medeweker van De Verbinding: 'Wij zijn aan het zoeken naar werkzaamheden voor deze groep, ook omdat het tijdelijk is. Maar meer weet ik er niet over. Dan moet je de mensen van de dagbesteding hebben, maar die zijn er maandag weer.'

Ook Oosterlengte-directeur Hennie Sanders kon vrijdagmiddag geen duidelijkheid scheppen.

Mooi project

De toekomst van de cliënten en hun begeleiders ziet er, zoals Emming te horen heeft gekregen, rooskleuriger uit. Zij schrijft op haar facebookpagina: 'Achter de schermen zijn nieuwe ontwikkelingen, uitsluitsel hierover moet deze maand nog komen. Het belooft echter iets fantastisch voor de hele groep te worden.'

Ruimtegebrek



De cliënten en hun begeleiders moeten Oosterlengte verlaten om een ruimtegebrek. Sanders begin februari: ''Wij gaan de brasserie waar de cliënten werken anders inrichten en wij hebben de drie ruimtes die zij invullen zelf nodig voor onze bewoners en bedrijfsvoering.'

Het gaat om een kleedruimte, een kantine en een kantoor. Medewerkers, ouders en andere familieleden hadden weinig begrip voor het nieuws.

