Taakstraf voor begeleider die bijna 40.000 euro van cliënten stal

Daarvan zijn 80 uur voorwaardelijk. De man uit Hoogezand moet eveneens 26.000 euro schade vergoeden. Ook moet hij zich laten behandelen.

Inbreken met valse sleutel

De Hoogezander nam grote geldbedragen weg van de rekeningen van drie van zijn cliënten: hulpbehoevende immigranten van niet-Westerse afkomst. Dit gebeurde in 2015. Hij had het geld nodig om zijn gokschulden af te lossen.

Vertrouwen geschonden

'Stelen van mensen die hulp nodig hebben, dat neem ik deze verdachte extra kwalijk', sprak de officier. 'Hij heeft hun vertrouwen geschonden.' Ook benadrukte hij dat het niet één keer, maar heel vaak gebeurde. De man moet in totaal zo'n 39.000 euro hebben gestolen.



Geld teruggestort

De raadsman van de verdachte stelde de hoogte van de weggenomen bedragen ter discussie. Zijn cliënt zou zo'n 14.000 euro hebben teruggestort. Ook zou hij wel degelijk uitgaven hebben gedaan voor zijn cliënten. Voor rijlessen, bijvoorbeeld. Hij pleitte voor een lagere straf.

Behandelen

De officier had een celstraf willen eisen, maar omdat het delict vier jaar geleden gepleegd is, eiste hij een taakstraf van 160 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De rechter nam dit over. Wel merkte hij op dat er onduidelijkheid is over het precieze bedrag: 'Hij heeft meerdere geldbedragen verduisterd, maar ik noem geen precies bedrag.'