Live: Padt redt knap op inzet Van de Streek; Mahi mist doorkopbal Sierhuis net: 0-0

FC Groningen en FC Utrecht openen vanavond om 20.00 uur de 25e speelronde in de eredivisie. Het verschil tussen beide ploegen is vijf punten. Utrecht staat zesde, de herboren Groningers achtste.

De ploeg van coach Danny Buijs is op AZ na de best presterende formatie in het kalenderjaar 2019. De groen-witten pakten uit zeven duels zestien punten. Alleen de uitwedstrijd tegen PSV ging met 2-1 verloren. Heracles (2-1), Willem II (1-2), Vitesse (2-1), Feyenoord (1-0) en VVV-Venlo (3-2) werden aan de zegekar gebonden. Uit tegen NAC Breda bleef het doelpuntloos.

Wisselvallig

FC Utrecht presteert na de winterstop erg wisselvallig. Goede overwinningen worden gevolgd door onverwachte nederlagen. De ploeg uit de Domstad pakte in 2019 acht punten uit zeven wedstrijden. Onder leiding van de zeer geroutineerde coach Dick Advocaat tankten de rood-witten vorige week wel zelfvertrouwen door Heracles op eigen veld met 1-5 te verslaan.

Liveblog

De heenwedstrijd tussen deze beide ploegen eindigde in 1-1. Slaagt FC Groningen erin om Utrecht nog nadrukkelijker in de nek te hijgen richting play-offs om Europees voetbal of houden de Domstedelingen de punten in eigen huis? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Bel Hassani, Reis, Memisevic, Bruns; Mahi en Sierhuis.

FC Utrecht (4-4-2)

Jensen; Klaiber, Letschert, Janssen, Gavory; Van de Streek, Van Overeem, Gustafson, Bazoer; Kerk, Kramer.

Scheidsrechter: Björn Kuipers.

#utrgro