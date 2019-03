Gemeente betreurt niet doorgaan autocross Winsum

Ze had graag gezien dat de vereniging later in het jaar wedstrijden ging organiseren vanwege het niet op tijd kunnen verstrekken van een vergunning.

Het bestuur van AutoSport Groningen zegt dat dat onvermijdelijk is om een streep door de vier autocrossraces te zetten door een fout van de gemeente Het Hogeland. Die zou te laat hebben laten weten dat er een uitgebreid onderzoek nodig is om te voldoen aan de nodige vergunningseisen die de provincie stelt.

Wetgeving

'Het besluit van de autocrossvereniging betreuren wij heel erg. Het is een heel mooi evenement waar we graag aan mee hadden willen werken. Maar we hebben te maken met wetgeving', vertelt wethouder Eltjo Dijkhuis. Volgens hem is alles op tijd aan de autocrossvereniging gemeld.

Wij hebben alles geprobeerd om de autocross toch plaats te laten vinden Eltjo Dijkhuis - AutoSport Groningen

AutoSport Groningen heeft eerder al laten weten het hier niet mee eens te zijn. Zo blijkt volgens hen uit mailwisseling met de gemeente dat die zelf tot februari ook niet wist wat er aangeleverd moest worden en een aanvullend onderzoek nodig was om de autoraces door te laten gaan.

'Vorig jaar is al gezegd na de vorige races dat dit niet meer zo kon en dat er meer eisen voldaan moest worden', laat Dijkhuis weten. Dat er een groter onderzoek naar de geluid- en omgevingseffecten gedaan moest worden was volgens hem bij de autosportvereniging al tijdens de evaluatie van vorig jaar bekend. 'Dit is een eis van de provincie Groningen'

'Al vanaf de eerste collegevergadering van de nieuwe gemeente staat de autocross op de agenda. Wij hebben alles geprobeerd om de autocross toch plaats te laten vinden. Maar we hebben nu eenmaal te maken met procedures die tijd in beslag nemen', vertelt Dijkhuis.

De autocross races verplaatsen is volgens de vereniging niet mogelijk omdat Hemelvaartsdag de drukste racedag is en voor een groot deel van de inkomsten zorgt.

Is er een gedoogconstructie mogelijk?

'Dat is niet mogelijk omdat de provincie een eigenstandige beslissingsbevoegdheid heeft. Heel duur woord. Maar de provincie wil een onderzoek zien en anders gaat ze geen ontheffing verlenen om een race te houden in een weidevogelgebied', vertelt Dijkhuis.

