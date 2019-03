FC Groningen sprokkelt puntje in Utrecht na bloedeloze 0-0

FC Groningen en FC Utrecht hebben geen reclame gemaakt voor de vrijdagavond wedstrijd in de eredivisie. In een duel dat het aanzien nauwelijks waard was bleef het doelpuntloos.

Met dit puntje realiseerde FC Groningen wel een nieuw record. Sinds de overgang naar de Euroborg pakten de Groningers nog nooit zoveel punten in de eerste acht wedstrijden na de winterstop, namelijk zeventien uit acht duels. De groen-witten blijven voorlopig achtste.

Kans

De grootste kans in de eerste helft viel al in de eerste minuut. Sander van de Streek nam Sergio Padt onder vuur en de doelman van FC Groningen wist de bal met zijn vuisten uit het doel te houden.

Kopbal en schot

Groningen zette hier alleen een verlengde kopbal uit een corner van Sierhuis tegenover. Mahi kwam net te laat. Bruns schoot nog op het doel van Utrecht, maar wist Jensen niet te verschalken.

Op slot

Ook in de tweede helft kwam het duel maar niet op gang en zat op slot. Beide ploegen gaven elkaar niets toe en op het middenveld werd de slag niet gewonnen. Omdat het verdedigend bij zowel FC Utrecht als Groningen klopte kwamen de aanvallers nauwelijks in balbezit. Padt bracht een kwartier voor tijd redding op een kopbal van Kramer.

Geen bespeelbare ballen

Sierhuis en Mahi kregen nauwelijks bespeelbare ballen, aan de kant van de thuisploeg was Kramer onzichtbaar en had Handwerker zijn tegenstrever Kerk in de achterzak. Beide ploegen neutraliseerden elkaar met het 4-4-2 systeem. In de slotfase brachten beide trainers nog de nodige wissels in het veld, dit sorteerde ook geen effect.

Achtste

Groningen blijft dankzij deze puntendeling voorlopig in het linkerrijtje staan met 32 punten uit 25 duels. Volgende week zondag staat voor de ploeg van coach Danny Buijs de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Dit duel begint om 14.30 uur.

