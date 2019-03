Te Wierik: 'Weer een puntje erbij, goed weekend!'

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik was kort en krachtig na de 0-0 tegen FC Utrecht. 'We hebben weer een puntje bijgeschreven, eigenlijk zijn we dan wel uitgepraat', lachte Te Wierik.

Het leukste moment van de avond was misschien wel dat er na afloop een heleboel kinderen in de rij stonden voor zijn aanvoerdersband. 'Ja dat was wel mooi, shirtjes kan ik niet zomaar weggeven, maar die band wel. Die krijg je nieuw voor elke wedstrijd.'

Terecht gelijkspel

De verdediger vond het een terecht gelijkspel. 'Toch lekker om hier met een punt vandoor gaan. Daar kun je je aan vast klampen want ik vond het een terecht gelijkspel. Het thuispubliek floot FC Utrecht toch van het veld, dan heb je wel iets goeds gedaan', besluit te Wierik.

Zes keer de nul

Doelman Sergio Padt had na een paar rustige wedstrijden wel het nodige te doen. 'Ja ik moest een paar keer in actie komen', aldus Padt. 'Uit de laatste tien duels hebben we zes keer de nul gehouden. Dat is lekker voor mij en de verdediging. Ik krijg nu een aantal berichtjes op mijn telefoon, gelukkig positief van aard.'

Slordig

Coach Danny Buijs vond dat beide ploegen af en toe grip hadden op de wedstrijd, maar niet lang genoeg. 'Er waren een aantal gevaarlijke momenten, ook uit corners. Ik vond ons slordig in de eindpass.'

Tevreden met punt

'We hebben geprobeerd voor de winst te gaan, maar als je het wedstrijdverloop ziet moet je tevreden zijn met een punt. Volgende week moeten wij dan maar weer zorgen voor klantenbinding'.

