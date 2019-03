Stadskanaal plaatst 'vrijheidsbomen' in aanloop naar Bevrijdingsdag

Het monument op het Generaal Maczekplein in Stadskanaal (Foto: Wikimedia Commons)

Stadskanaal plaatst in aanloop naar Bevrijdingsdag bij alle zeven oorlogsmonumenten in de gemeente zogenoemde 'vrijheidsbomen'.

De gemeente Stadskanaal wil inwoners laten nadenken over wat vrijheid voor hen betekent. Hun ideeën kunnen ze vervolgens ophangen in één van de zeven bomen.

Kunstwerken

Het gaat niet om echte bomen, maar om houten kunstwerken die zijn ontworpen door leerlingen en docenten van onder meer het Ubbo Emmius en Noorderpoort. De bomen zijn van 12 april tot en met 6 mei bij de oorlogsmonumenten te bewonderen.

Gastgemeente

De gemeente Stadskanaal is dit jaar gastgegemeente van 'Vier 5 mei'. Er worden daarom tal van activiteiten georganiseerd, waaronder de nieuwe tentoonstelling 'Stadskanaal in WOII' in het Streekhistorisch Centrum. Deze wordt op vrijdag 12 april geopend: de dag dat Stadskanaal werd bevrijd.

