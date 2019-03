Veiligheidsregio wil update risicokaart, maar gemeenten blijven achter

De risicokaart van de provincie is volgens de Veiligheidsregio Groningen niet actueel genoeg. De gemeenten zijn nu aan zet om daar verandering in te brengen.

Een risicokaart bestaat uit locaties die een risico opleveren, zoals de chemische industrie, en uit locaties die risico lopen bij een ramp, zoals scholen en verzorgingshuizen. De hulpdiensten maken bij een incident gebruik van de risicokaart.

Met name die risico-ontvangers ontbreken op de provinciale kaart, zegt Piet Tolsma van de Veiligheidsregio. Dat is omdat de gemeenten die kwetsbare plekken nog onvoldoende hebben toegevoegd aan de kaart.

Kaart moet op orde

De gemeenten voelen zich aangesproken. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen geeft aan dat er daarom nu gehandeld moet worden. 'Die kaart moet op orde', zegt hij. 'Als het probleem bij de gemeente ligt, dan moet dat helder zijn.'

Hij wordt aangevuld door burgervader Jaap Kuin van Pekela. 'Dit is noodzakelijk. Ik heb een inventarisatie nodig in mijn gemeente en dan laat ik het in orde maken.'

Geen zorgen

Toch hoeven inwoners zich volgens Tolsma nog geen zorgen te maken. 'Hulpverleners, zeker de brandweerlieden, die komen vaak uit het gebied waar een incident is', zegt hij. 'Dus die weten over het algemeen wel waar de kwetsbare plekken zijn.'

Lees ook:

- Vragen over rampenplan na aardbeving: 'Bereid ons voor op the big one'