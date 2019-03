Ministers Wiebes, Ollongren en De Jonge vandaag in Groningen

Wat hebben Eric Wiebes, Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge met elkaar gemeen, naast het feit dat ze alledrie in het kabinet zitten? Ze zijn deze maandag alledrie in Groningen.

De ministeries van Wiebes (VVD) en Ollongren (D66) - Economische Zaken en Binnenlandse Zaken - houden zich bezig met het Nationaal Programma Groningen en de versterking. Maandagmiddag is er een bestuurlijk overleg met de provincie en de gemeenten over die onderwerpen.

Zorg in bevingsgebied

Het bezoek van minister De Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft ook met de aardbevingsproblematiek te maken, maar dan op het gebied van zorg en gezondheid.

In oktober nam De Jonge al het zorgprogramma in ontvangst waarin staat hoe de zorg in het aardbevingsgebied toekomstbestendig moet worden gemaakt. De minister was toen enthousiast over de plannen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er nu ook boter bij de vis wordt gedaan door het Rijk en dat het zorgprogramma betaald en uitgevoerd gaat worden.

