'Het is een gebrek aan opvoeding en aan verantwoordelijkheid'

'Het is gewoon nodig. Wat de ene mens neergooit, moet de andere weer opruimen. Zo is het, maar het hoort niet zo. Dit is een prachtig gebied', zegt een man uit Kollumerzwaag die meehelpt.

'Ik doe dat om de natuur schoon te houden en voor de dieren. Ik ben twee dagen in de week vrijwilliger in Friesland. Ik las dit en zei tegen mijn maat: 'Dan gaan we daar ook een keer heen'. Laatst met die zeecontainers ben ik ook al bezig geweest.'

'De noodzaak is er'

'De noodzaak is er. Dat zie je overal: in het stad, op het platteland en in de dorpen. Er is altijd rommel', weet boswachter Rinus de Jong van Staatsbosbeheer. 'Mensen gooien het weg, het spoelt aan: er is altijd wel wat op te ruimen.'

Halve toiletpotten die hier gedumpt worden, het is niet best Rinus de Jong - boswachter

Wat wordt er gevonden?

Het is niet de eerste keer dat de schoonmaakactie in het gebied wordt gehouden. Je kan het volgens De Jong zo gek niet verzinnen, of het wordt wel gevonden.

'Emmers, verbanddoosjes die overboord zijn gevallen, koelkastdeuren kan ik me herinneren, autobanden. Halve toiletpotten die hier gedumpt worden, het is niet best.'

Deze keer werd ook een deel van het kadaver van een dier gevonden. 'Van een koe of een paard', vermoedt De Jong.

Waarom laten mensen rommel slingeren?

Waar het aan ligt dat mensen hun afval in de natuur laten slingeren? De Jong: 'Een gebrek aan opvoeding en een gebrek aan verantwoordelijkheid voor de wereld. En aan geld. Er zijn ook heel veel mensen die wel betalen om afval naar de stort te brengen. De gemeentes waar je gratis kan storten hebben ook minder last van dit soort illegale dumpingen.'

'Ook eigenbelang'

Een andere vrijwilliger die meehelpt heeft vooral oog voor de omgeving. 'Ik doe mee omdat ik nu in gebieden kan komen, waar ik anders niet mag komen. Ik hoop nog wat dieren en vogels te zien, daar geniet ik enorm van. Er zit ook eigenbelang bij, maar het is natuurlijk ook het nationale belang hè?'

Afval in de natuur; het is volgens hem van alle tijden. 'Ik weet dat het gebeurt en ik aanvaard het. Maar ik ben blij dat ik kan meehelpen om het op te ruimen.'

Lees ook:

- Strandbezoekers Wadden kunnen helpen bij opruimen containertroep