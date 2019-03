Expeditie Grunnen proeft Surinaams eten

'Ooit al eens de voorbereidingen van een verjaardag op z'n Surinaams gezien?' Door die tip komt het team van Expeditie Grunnen in Winschoten bij Yvonne Smidt. Ze wordt vijftig jaar, staat al dagen in de keuken en is enorm gastvrij.

Petra Mulder speelt mee in de musical Chess van GOOV Muziektheater en daar hoort een orkest bij. Op het moment van de orkestrepetitie neemt ze Ronald en Ronald mee om de klanken te laten horen. Wat ze niet verwacht is dat Ronald haar voorstelt te zingen.

Ook in Expeditie Grunnen

- Marktkramen en andere interessante mensen op de Grote Markt

- Hoe zit dat nou met je auto en de kant waar de tankdop zit?

- In Scheemda loopt een man met een yoghurtbakje, maar er zit geen yoghurt in. Wat dan wel?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!