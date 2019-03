Jong FC Groningen boekt in Harderwijk derde zege op rij

In navolging van het eerste elftal blijft ook Jong FC Groningen na de winterstop uitstekend presteren. Zaterdagmiddag werd VVOG met 1-4 verslagen. Hierdoor blijven de FC-beloften in 2019 ongeslagen.

Uit de acht wedstrijden na de onderbreking verzamelde de ploeg van coach Alfons Arts achttien punten. Dit resulteert voorlopig in de zesde plaats op de ranglijst met 39 punten uit 24 duels.

Slagregens

De gasten bogen in Harderwijk een 1-0 achterstand om in een ruime zege. De tweede helft begon twintig minuten later in verband met de stormachtige weersomstandigheden en slagregens.

Stiftje

VVOG kwam in de 38e minuut op voorsprong toen Mike Ahrens doelman Jan Hoekstra met een stiftje wist te passeren. Lang kon de gastheer niet van deze voorsprong profiteren want vlak voor rust gaf Lars Kramer, na een kopbal van Kellian van der Kaap, uit een corner het laatste tikje aan de bal en zorgde zo voor de gelijkmaker.

Eigen goal

De bezoekers kwamen halverwege de tweede helft op voorsprong via een ongelukkig eigen doelpunt van VVOG-invaller Thomas Vossebelt. Het duel werd twintig minuten voor tijd beslist toen Michael Breij een penalty tegen de touwen schoot nadat Amir Absalem in het strafschopgebied was gevloerd. Een kwartier voor tijd bepaalde Hardijk met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 1-4.

Balbezit

Arts was niet te spreken over de beginfase. 'We hadden heel veel balbezit, maar benutten de kansen niet. Naar mijn mening hadden we na een kwartier met 0-2 voor moeten staan. Dat is wel vaker voorgekomen dit seizoen. Toen wij de 1-2 maakten voelde dat meteen als de beslissing. In de slotfase hebben we de score nog op kunnen voeren'.

Derde overwinning op rij

Het was de derde opeenvolgende zege voor de groen-witten na overwinningen tegen FC Lisse (5-1) en Eemdijk (0-2). Volgende week zaterdag komen de Groningers opnieuw in actie. Tegenstander op sportpark Corpus den Hoorn is dan ODIN'59 uit Heemskerk.

