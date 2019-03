Donar vloert Apollo dankzij uitstekend eerste kwart

Dit verschil bleef vervolgens lange tijd op het scorebord staan. De ploeg van coach Erik Braal schoot met scherp in de eerste tien minuten en speelde zeer geconcentreerd. Van de vijf gewaagde driepunters gleden er vier door het netje. Bij rust was de voorsprong opgelopen tot 22 punten: 21-43.

Zwak derde kwart

Na de rust verkleinde Apollo de achterstand tot veertien punten, 41-55, na een zwak derde kwart van de gasten. In het laatste kwart stabiliseerde Donar de voorsprong en zodoende kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Topscorers

Topscorer aan de kant van de bezoekers was Teddy Gipson met twintig punten, Thomas Koenis was goed voor twaalf punten. De Groningers blijven op de vierde plaats staan in de Dutch Basketball League met 34 punten uit 24 duels.

Return

Aanstaande woensdag 13 maart wacht voor Donar de return in de achtste finales van de FIBA Europe Cup in Oostende na het 66-66 gelijkspel in MartiniPlaza. Dit beslissende duel is te volgen bij RTV-Noord via een livestream en liveblog op onze website.

