Polling bij rentree in Marrakesh uitgeschakeld in tweede ronde

Kim Polling in actie tijdens de Grand Prix in Den Haag archiefbeeld (Foto: Orange pictures/Andre de Heus)

Judoka Kim Polling heeft zaterdag haar rentree gemaakt op de tatami tijdens de Grand Prix in het Marokkaanse Marrakesh. De uit Zevenhuizen afkomstige Polling ging in de tweede ronde onderuit.

Polling, die bijna een jaar aan de kant stond met een rugblessure, versloeg in de eerste ronde de Spaanse Sara Rodriguez. Vervolgens moest ze haar meerdere erkennen in de Griekse Elisavet Teltsidou, die won met ippon.

Comeback

'Zonder medaille naar huis. Ondanks dat ik liever een comeback met een medaille had gezien, overheerst toch een tevreden gevoel over vandaag. Mijn lichaam voelt goed, sterk ook, maar ik mis wedstrijdritme. Daar zal echter snel verandering in komen', schrijft ze op haar Facebookpagina.

Volgende week komt Polling weer in actie, dan tijdens de Grand Slam in het Russische Jekaterinenburg.

Lees ook:

- Polling verwacht niet meteen een podiumplaats