Groningse reisbureaus slaan handen ineen: 'Elkaar versterken'

Internoord Reizen Groningen (aan de Oosterstraat in Stad) wordt overgenomen door Klooster Reizen. (Foto: Google Street View)

Twee van oudsher in Groningen gevestigde reisbureaus gaan onder één naam verder. Klooster Reizen, met vestigingen in Winschoten, Haren, Stadskanaal, Delfzijl en Hoogezand, heeft Internoord Reizen in de stad Groningen overgenomen.