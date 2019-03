Lycurgus behoudt koppositie na thriller tegen Dynamo

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond in Apeldoorn met 3-2 gewonnen van Draisma Dynamo. Hierdoor blijven de Groningers aan kop in de kampioenspoule.

De eerste set leek lange tijd naar de Groningers te gaan, na een sterk begin (0-5 en 3-9). Pas boven de twintig punten nam de thuisploeg het voortouw. Het eerste bedrijf eindigde vervolgens in 25-22.



Lycurgus komt terug

In het tweede bedrijf was Lycurgus duidelijk de sterkere ploeg: 18-25. Ook de derde set was voor Lycurgus (22-25), mede dankzij uitblinkers Dennis Borst en Wytze Kooistra en een sterke invalbeurt van Sander Scheper.



Vier matchpoints

De vierde set was enorm spannend. Lycurgus bracht de stand van 20-17 naar 20-22. Vervolgens kregen de Groningers vier keer de kans om de wedstrijd te beslissen in hun voordeel, maar het was uiteindelijk Dynamo dat bij het eerste setpoint toesloeg: 27-25.



Alle ballen op Kooistra

In de vijfde set was Lycurgus duidelijk sterker. Kooistra sloeg bijna alles raak namens de Groningers, en het was Borst die het slotakkoord verzorgde: 10-15.



Onderling

In de reguliere competitie won de ploeg van coach Arjan Taaij twee keer van de formatie van coach Redbad Strikwerda. De bekerfinale werd door de Groningers vervolgens verloren van de Apeldoorners (3-1).



Programma

Volgende week zaterdag speelt Lycurgus thuis tegen Zaanstad. De woensdag daarop spelen de Groningers uit tegen Sliedrecht Sport.

