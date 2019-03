Sparks bijt door angstig eerste kwart in het stof tegen Jolly Jumpers

Martini Sparks heeft zaterdagavond de voorlaatste wedstrijd in de competitie met 64-50 verloren van Jolly Jumpers. De Groningers speelden te angstig in het eerste kwart en betaalden daarvoor de prijs.

Het duel in Tubbergen begon een half uur te laat vanwege problemen met een basket. De ploeg van coach Glenn Pinas kwam erg slecht uit de startblokken en keek na tien minuten basketbal tegen een 22-8 achterstand aan. Hiermee was het beslissende verschil gemaakt.

Verschil

Bij rust was de tussenstand opgelopen tot 40-23 in het voordeel van Jolly Jumpers. In de tweede helft gooide Sparks eindelijk de schroom van zich af en wist de volgende twee kwarten te winnen. De achterstand was echter te groot om er nog een echte wedstrijd van te maken.

Topscorers

Na dertig minuten stond het 49-33. Topscorer aan de kant van Sparks was Asa Kantebeen met veertien punten, Marit Siersema was goed voor dertien punten. De Groningers blijven hekkensluiter met twee punten uit zeventien duels en sluiten het seizoen volgende week zaterdag af met de uitwedstijd tegen Lekdetec.nl. De tip-off in Bemmel is om 20.30 uur.

