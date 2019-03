GIJS moet nederlaag wegpoetsen in return van halve finale play-offs

In Dordrecht won de thuisploeg in overtime dankzij een treffer van Dion van 't Hof. Als de Groningers op het ijs van Kardinge de return winnen in de reguliere speeltijd plaatsen ze zich alsnog voor de finale. Bij een gelijkspel volgt er een beslissende periode van extra tijd waarbij het eerste doelpunt meteen beslissend is.

Kemphanen geplaatst

Voor de finale heeft Eindhoven Kemphanen zich inmiddels al geplaatst. De Eindhovenaren rekenden over twee duels duidelijk af met Tilburg Trappers. De Kemphanen wonnen met 11-2 en 13-4.

Drie goals Bartos

Het duel in Zuid-Holland was razend spannend. Grote man aan de kant van GIJS was de trainer/speler David Bartos die alle drie de treffers voor zijn ploeg scoorde, maar de nederlaag niet kon voorkomen.

Tussenstand

Dordrecht Lions stond na het einde van de eerste periode met 1-0 voor door een treffer van Martijn Broerse, maar twee goals van de Tsjech Bartos aan het begin van de tweede periode zorgden voor een Groningse voorsprong. Tim Kok maakte gelijk.

Hoofd buigen

In de derde periode zorgde Jasper Busink met de 3-2 ervoor dat de 400 toeschouwers weer voor Dordrecht op de banken konden gaan staan. Maar op een assist van Danny Kerstholt zorgde wederom Bartos voor de gelijkmaker. In de overtime moesten de Groningers alsnog het hoofd buigen.

Alles of niets

Het is nu alles of niets voor GIJS. Het duel in sportcentrum Kardinge begint zondag om 18.15 uur. GIJS eindigde de reguliere competitie als koploper met één punt voorsprong op Eindhoven.

