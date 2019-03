Strikwerda: 'Ik ben voor maximale provocatie, maar wel in het veld'

'Daar heb ik niet opgelet, het is achter mij gebeurd. Daar moet de scheidsrechter opletten', aldus Dynamo-coach Redbad Strikwerda.

Terechte nederlaag

Strikwerda vond de nederlaag van zijn ploeg terecht. 'We zijn afgestraft door een sterke tegenstander, het was niet goed genoeg bij ons'. Aan de zijkant van het veld viel op dat Dynamo-spelers Maikel van Zeist en Renzo Verschuren nadrukkelijk aan het provoceren waren.

Provocatie

'Ik ben voor maximale provocatie, maar wel in het veld', verklaart Strikwerda. 'Ik zie het niet en laat het aan de scheidsrechters over die ook opgetreden hebben. Ik vind het een heerlijke strijd zo in de kampioenspoule.'

Zoet

Voor Lycurgus-coach Arjan Taaij smaakte de overwinning zoet. 'Na een moeilijke fase, met onder andere de nederlaag in de bekerfinale, hebben we de knop omgezet met zeges tegen Sliedrecht en nu Dynamo. Daar kunnen we trots op zijn.'

Identiteit

Dat Dynamo nadrukkelijk aan het provoceren was deerde Taaij niet. 'Dat past bij Dynamo, ieder team heeft zijn eigen kracht en identiteit. Als er iets aan de hand is moeten de scheidsrechters ingrijpen.'

Mouwen opgestroopt

'Wij hebben de mouwen opgestroopt en de overwinning behaald. Het is zo een hele leuke kampioenspoule met vanavond een goed resultaat. Zo zijn we toch weer een puntje uitgelopen op een concurrent', besluit Taaij.

Fijne zege

Wytze Kooistra was belangrijk voor Lycurgus. 'Het moest van ver komen, maar dit is een hele fijne overwinning. In set 2 en 3 staat we er en ook in de beslissende set. Van dit soort wedstrijden leren we wat. De kampioenspoule is zo heerlijk om te spelen.'

