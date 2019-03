'Ik hoor thuis in Veendam, ik voel me daar fijner'

Een echte Veendammer moet niet weg uit Veendam. Tenminste, zo ervaart Ina Knip dat. In juli 2017 deed ze een woningruil omdat ze haar huis te klein vond en kwam terecht in Wildervank. Maar al snel voelde ze dat Veendam écht haar thuis is.

Bianca Post voelt hetzelfde voor Wildervank. Zij wil graag weg uit Veendam en ruilt met Ina van woning.

'Geen Wildervank voor mij'

Het was zomer in 2017 toen het team Expeditie Grunnen tegen de verhuizing van Ina Knip aanliep. Ze vertrok van Veendam naar Wildervank. Nu, nog geen twee jaar later, laat een vriend van haar weten dat ze weer terug naar Veendam wil. Reden genoeg om Ina weer op te zoeken. 'Toch geen Wildervank voor mij', vertelt ze aan presentator Ronald Niemeijer.

'Ik hoor thuis in Veendam'

Op de vraag hoe het komt dat ze zich niet thuis voelt heeft Ina snel een antwoord. 'Ik ben en blijf een Veendammer. Ik hoor daar thuis. Ik voel me daar veel fijner.'

Woningruil via Facebook

Ina is via Facebook in contact gekomen met Bianca Post. 'Zij woont in Veendam en wil heel graag terug naar Wildervank, ook om dezelfde reden', vertelt ze. 'Zo hadden we de deal heel snel rond.'

'Hart in Wildervank'

Bianca Post is al druk bezig met inpakken als Ronald Niemeijer op de stoep staat. 'Ik ga eindelijk weer naar Wildervank', zegt ze opgelucht. 'Ik ben hier komen wonen met mijn twee kindjes toen het uit ging met mijn ex-vriend. Maar mijn hart heeft altijd in Wildervank gelegen.'

'Dit is mijn kans'

'In Wildervank heb ik 23 jaar gewoond en ken ik iedereen', zegt Bianca. 'Toen ik het berichtje op Facebook van Ina zag dacht ik meteen: 'Dit is mijn kans'. Ik kom eigenlijk elke dag in Wildervank. Mijn oma woont daar, ik heb mijn sport daar. Ik hoor daar. Dat is mijn plekje.'

30 maart gaat het gebeuren. Dan komen ze allebei weer terug op de plek waar hun hart ligt.