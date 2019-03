Vliegtuig uit Lissabon wijkt vanwege storm uit naar Eelde

Op Groningen Airport Eelde is zondagmiddag een vliegtuig uit Lissabon geland, dat vanwege storm in het zuiden van het land niet terecht kan op de luchthaven van Eindhoven.

'We hebben geen signalen dat er meer vliegtuigen bij ons moeten landen, maar zoiets als dit is lastig te plannen. Het vliegtuig is veilig geland', zegt een woordvoerder van het vliegveld in Eelde.

Storm in het zuiden

In het zuiden van Nederland stormt het momenteel. Er zijn windstoten tot boven de honderd kilometer per uur mogelijk.